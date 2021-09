Pflegepersonal ist am Ende seiner Kräfte

„Die Leute sind müde, die Arbeit ist deutlich belastender und anstrengender geworden. Viele sind am Limit“, erzählt Markus Golla, Studiengangsleiter für Gesundheits- und Krankenpflege an der FH Krems. Seit Beginn der Pandemie hilft er ehrenamtlich aus – auf Covid-Stationen, in Pflegeheimen.



„Ich verstehe Kolleginnen und Kollegen, die erschöpft sind. Die Arbeit auf der Intensivstation ist sehr anstrengend, etwa das Bauchlagern der Patienten. Am Anfang sind sehr viele Patienten gestorben, das belastet auch die Pflege – ich hatte etwa einmal einen Dienst, in dem vier Menschen gestorben sind. Das macht etwas mit einem.“



Hinzu kommt eine wesentlich höhere Mehrbelastung, allein durch das Anziehen der Schutzanzüge, Maske, Mantel, Handschuhe. Manche Stationen seien in Covid-Stationen umgewandelt worden – nicht jeder konnte wählen, was auch zu Überforderung führte. Golla: „Es gibt durchaus Leute, die sagen, wenn noch einmal eine Welle kommt, steige ich aus, noch einmal halte ich das nicht aus.“ Das seien keine Einzelfälle, sondern „ein zweistelliger Prozentsatz“.



Dieser Eindruck entspricht einer Studie unter 2.500 Pflegerinnen und Pflegern in Österreich: 85 Prozent gaben an, dass sie sich psychisch mittelmäßig bis sehr stark belastet fühlen. Jeder Zweite überlegt, aus dem Job auszusteigen. „Es gibt sehr viele, die den Beruf extrem gerne machen und es sind nicht alle Bereiche gleich stressig oder von der Pandemie belastet. Wenn man Aussteiger fragt, was sie motivieren würde, wieder einzusteigen, wären das bessere Arbeitsbedingungen.“



UnzufriedenheitDer Personalmangel sowie Dienstzeitmodelle, die sich nicht an die Lebensphasen anpassen, sorgen für Unzufriedenheit – wer nicht nachts oder am Wochenende arbeiten kann, erhält keine Zulagen. Es gäbe zwar ausreichend Interessenten für den Pflegeberuf, die demografische Entwicklung werde aber zu großen Lücken führen, betont Golla. „In den nächsten fünf Jahren geht etwa jede fünfte Pflegekraft in Pension, weitere werden durch die Pandemie aussteigen. Wir haben längerfristig zu wenige, um den Bedarf zu decken.“



In der Ausbildung sei die Pandemie ab Tag eins eingeflossen. „In ihren Praktika waren Höhersemestrige zum Teil auch auf Covid-Stationen, weil das Personal knapp geworden ist.“ Erstsemestrige halfen in Pflegeheimen bei der Körperpflege. „Die meisten sind sehr motiviert, sie wollen helfen und unterstützen. Das gilt auch für viele im Beruf, es ist ja trotz allem ein unheimlich cooler Job.“