Warum Delta und Omikron für Kinder gefährlich werden

Die offiziellen Infektionszahlen der britischen Datenbank ONS kündigten am 24. Dezember, dem Tag der Veröffentlichung des aktuellsten Berichts, nichts Gutes an. Die Infektionszahlen steigen in allen Altersgruppen in England, bereits einer von 35 PCR-Tests ist positiv. Die Verdopplungszeit von Omikron beträgt derzeit in Großbritannien drei Tage, das ist langsamer als zuletzt und könnte mit der Zunahme von Booster-Impfungen, mit den Schulferien und einem geänderten Sozialverhalten einhergehen.

Wegen der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante sind in Schottland, Wales und Nordirland am Zweiten Weihnachtstag schärfere Kontaktbeschränkungen in Kraft getreten. Ab Montag dürfen sich die Schotten auch nur noch in Gruppen von maximal drei Haushalten treffen, in Nordirland sind Treffen ebenfalls auf wenige Personen beschränkt.

Generell werden die Patienten in den britischen Krankenhäusern jünger. Allerdings ist die Mehrheit der Kinder noch von Delta betroffen, wie die britische Epidemiologin Christina Pagel auf Twitter erklärte. Ein statistischer Effekt, über den KURIER mehrmals berichtet hat: Je höher die Infektionszahlen in der Gesamtbevölkerung, desto mehr Kinder sind (potenziell schwerer) von Covid-19 betroffen.