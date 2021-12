Totimpfstoff von Valneva: Welche Wirkung ist gegen Omikron zu erwarten?

Es war eine schlechte Nachricht im Bereich der Totimpfstoffe gegen das neue Coronavirus: In Blutproben von 25 Personen, die zwei Mal mit dem chinesischen Totimpfstoff CoronaVac geimpft wurden, fanden sich keine neutralisierenden, also die Virusvermehrung hemmenden Antikörper gegen Omikron - der KURIER berichtete. Die in China eingesetzten Totimpfstoffe scheinen kaum gegen die infektiöse Omikron-Variante zu wirken. Aber was bedeutet das für den Totimpfstoff der französisch-österreichischen Firma Valneva, der kommendes Jahr in der EU zugelassen werden soll? Muss man auch bei diesem jetzt von einer schlechteren Wirksamkeit gegen Omikron ausgehen?