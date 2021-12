Corona: Wann geht die Pandemie endlich zu Ende?

Generell sei Österreich durch den hohen Anteil der Booster-Impfungen (40 Prozent) und zahlreiche Infektionen in der Delta-Welle ganz gut aufgestellt. "Möglicherweise sind wir im Herbst schon in einer Situation, in der der Umgang mit Corona in die Selbstverantwortung übergeht, so wie bei der Grippe: Jeder der will, kann seinen Impfstatus auffrischen lassen und es besteht keinen Gefahr mehr, dass die Spitäler überlastet werden."

Ob es dann etwa noch gewisse Maßnahmen wie Maskenpflicht in öffentlichen Räumen benötige, werde sich zeigen: "Das erste Jahr im Umgang mit der endemischen Situation wird sicher etwas holprig werden, aber ich hoffe insgesamt etwas weniger stressig", so Schernhammer.

"Ticket in die endemische Situation"

"Dieses Virus könnte unsere Exit-Welle und das 'Ticket' in die endemische Situation werden", twitterte die Virologin Isabella Eckerle von der Universität Genf im Hinblick auf Omikron.