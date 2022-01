Salzburg: 2-G-Kontrollen im Handel verpflichtend

Kontrolle an der Kassa

Kontrolliert werden sollte nach Möglichkeit beim Betreten des Geschäftes, jedenfalls aber beim Kauf von Waren an der Kassa.

2-G-Kontrollen seien laut Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes, aber maximal beim Kaufvorgang im Kassenbereich machbar: "Flächendeckende 2-G-Kontrollen im Eingangsbereich der Geschäfte sind jedenfalls nicht umsetzbar.“

Tatsächlich dürften in Praxis Einkaufende erst an den Kassen und nicht schon beim Eingang kontrolliert werden. Die wenigsten Unternehmer hätten nämlich extra Personal dafür abstellen können, so Johann Höflmaier, Spartensprecher in der Salzburger Wirtschaftskammer gegenüber ORF.at.

Und auch an den Kassen sorgt die neue Regel für Probleme: So gebe es weder spezielle QR-Code-Scanner für den "Grünen Pass", noch wurden Schulungen vorgenommen.