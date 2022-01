Antikörper-Schnelltest aus der Apotheke: Sinnvoll oder nicht?

Die beworbene Schnelligkeit sei schlicht nicht notwendig, da man das Ergebnis aus dem Labor meist innerhalb eines Tages erhalte. "Die Bestimmung von Antikörpern ist kein Akutbefund, wo ich unmittelbar ein Ergebnis brauche. Ich sehe keine Notwendigkeit für einen Schnelltest", meint Hörmann. Anders sei dies bei Antigentests, die rasch Aufschluss geben können, ob jemand infektiös ist oder nicht.

Testhersteller Sonnleitner weist die Kritik an der Qualität des Verfahrens zurück. "Angaben über Spezifität und Sensitivität von Herstellern müssen immer im Kontext betrachtet werden. Die 93 Prozent stammen aus einer Studie der medizinischen Fakultät der Johannes Kepler Universität Linz, in der sieben Testsysteme miteinander verglichen wurden – hier hat Genspeed im Vergleich mit den anderen mit einer Sensitivität von 100 Prozent und einer Spezifität von 93 Prozent sehr gut abgeschnitten", betont Sonnleitner. In einer anderen Studie sei eine Spezifität von 97 Prozent festgestellt worden. Zudem weise der Schnelltest unterschiedliche Antikörperarten nach, die in das Ergebnis miteinfließen.

Derzeit wird der Apothekentest nicht als Nachweis über Antikörper im Grünen Pass anerkannt. Laut Sonnleitner erfülle das System die Anforderungen dafür, "wo es allerdings eingesetzt wird, wird nicht von uns bestimmt".