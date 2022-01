Infektiologe Kollaritsch: "Omikron ist sicher nicht das Ende dieses Virus"

Zu überlegen, ob nach der Omikron-Welle eine Impfpflicht noch nötig ist, sei legitim, findet der Experte. Er geht sehr wohl davon aus, dass sie nötig sein wird. Wenngleich dies unter anderen Voraussetzungen als bisher gesehen werden muss. „Es geht darum, die Krankheitslast in der Bevölkerung langfristig zu vermeiden.“ Der Experte meint damit jene Aspekte, die bereits weidlich bekannt sind: Schwere Erkrankungen, Long-Covid, Todesfälle, überlastete Intensivstationen und Gesundheitspersonal am Limit der Kräfte. „Wir dürfen nie mehr in diese Situation kommen, deshalb halte ich eine Impfpflicht für notwendig.“

"Der nächste Herbst"

Zweifellos ist es durch das Auftreten der Omikron-Variante zu einem Paradigmenwechsel in den Maßnahmen gegen die Eindämmung des Virus gekommen. „Die Impfung schützt nicht mehr so gut vor Infektionen wie bei den früheren Varianten. Aber sie schützt nach wie vor vor einer schweren Erkrankung,“ sagt Kollaritsch. Bezüglich der Maßnahmen müsse daher langfristiger gedacht werden, als nur über einen Zeitraum von zwei bis drei Monaten. „Im Sommer wird das Infektionsgeschehen wieder zurückgehen, aber der nächste Herbst kommt bestimmt.“

Was für den Impfexperten ebenfalls für eine Beibehaltung der Impfpflicht spricht: „Omikron ist sicher nicht das Ende dieses Virus. Aber es wird das Ende der Pandemie sein.“ Dann sprechen Experten von einer Endemie. Das heißt, das Virus tritt – ähnlich dem Grippevirus – in bestimmten Regionen regelmäßig auf. Das menschliche Immunsystem ist, anders in der Pandemie, bereits mit dem Virus vertraut – Erkrankungen fallen dadurch milder aus.