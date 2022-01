Tourismus-Cluster als Vorboten der Omikron-Welle

Im Krisenstab sieht man vor allem einen Anhaltspunkt dafür, warum gerade diese Berufsgruppe im Moment so stark betroffen ist: Skilehrer sind vielfach in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. Sie leben oft in Ferienwohnungen in größerer Zahl gemeinsam unter einem Dach. Wie in einer WG wird da etwa gemeinsam gegessen.

Mit der hochansteckenden Omikron-Variante ist das ein perfekter Rahmen für Cluster-Bildungen. „Dass so etwas innerhalb solcher Unterkünfte passiert, ist keine Überraschung“, sagt Epidemiologin Eva Schernhammer von der Med-Uni Wien.