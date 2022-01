"Nebenwirkungen" bei einem Drittel der Placebo-Covid-Geimpften

"Nach der ersten Dosis traten bei 35,2 Prozent der 22.578 Placebo-Empfänger systemische unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW; Anm.) auf. Am häufigsten nannten die Betroffenen Kopfschmerzen und Müdigkeit mit 19,3 Prozent bzw. 16,7 Prozent. Über mindestens ein lokales Ereignis wie Schmerzen an der Injektionsstelle, eine Rötung oder Schwellung berichteten 16 Prozent der Placebogruppe. Nach der zweiten Placeboinjektion traten noch bei 31,8 Prozent der Placeboempfänger Noceboreaktionen auf", schrieb dazu am Dienstag das Deutsche Ärzteblatt. Unter "Noceboeffekt" versteht man eine negative Auswirkung eines Scheinmedikaments.

Naturgemäß berichteten die Personen, welche wirklich eine experimentelle Vakzine bekommen hatten, häufiger über unerwünschte Reaktionen. 46,3 Prozent gaben zumindest eine den ganzen Körper betreffende unerwünschte Arzneimittelwirkung an, 66,7 Prozent berichteten von zumindest einer lokalen Impfreaktion, also zum Beispiel von Rötungen oder Schwellungen an der Einstichstelle.