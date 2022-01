Covid-19: Pille Paxlovid ist auch gegen Omikron wirksam

"Wir haben Paxlovid so entwickelt, dass seine Wirksamkeit bei den gegenwärtigen (unterschiedlichen, Anm.) besorgniserregenden Varianten - mit den hauptsächlichen Mutationen im Spike-Protein - erhalten bleibt", wird Pfizer-Forschungschef Mikael Dolsen in der Aussendung zitiert. "Diese Daten deuten darauf hin, dass unsere orale (zu schluckende, Anm.) Covid-19-Therapie ein wichtiges und effektives Werkzeug sein kann in unserem fortgesetzten Kampf gegen dieses zerstörerische Virus und die gegenwärtigen besorgniserregenden Varianten, einschließlich der hoch infektiösen Omikron-Variante."

Pfizer berichtet von Daten aus drei Studien. In einer zeigte sich, dass der Wirkstoff ein Enzym blockieren kann, welches das Coronavirus benötigt um sich zu vervielfältigen. In einer zweiten zeigte sich laut dem Pharmakonzern eine "robuste antivirale Aktivität" in der Zellkultur, die Virusmenge konnte deutlich reduziert werden.