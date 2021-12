Covid-Therapie: Welche neuen Entwicklungen für Zuversicht sorgen

Bei Sotrovimab handelt es sich um einen sogenannten monoklonalen Antikörper. Monoklonal bedeutet, dass die im Labor hergestellten Antikörper alle gleich sind. Sie verhindern, dass die Viren an die Körperzellen andocken können. Sie binden an spezielle Stellen am Spike-Protein des Virus, die dieses zum Eindringen in die Zellen benötigt - und blockieren damit das Andocken. Deshalb müssen sie auch in der Frühphase der Erkrankung eingesetzt werden. Zwei solcher Präparate sind bereits zugelassen in der EU: Eines der Firmen Roche und Regeneron (damit wurde im Vorjahr auch Ex-US-Präsident Trump behandelt) und eines von Celltrion.