Impfpflicht-Gesetz: Welche Ausnahmen sind tatsächlich anerkannt?

Abstand zur Transplantation

Hier sieht das Gesetz zumindest sechs Monate vor. „Mit der Transplantation wird das Immunsystem so heruntergefahren, dass die Patienten fast überhaupt keine Antikörper-produzierenden Zellen und keine Abwehrzellen haben. das Immunsystem auf die Impfung also nicht reagieren kann“, sagt Pilat-Michalek. Nach einer Stammzelltransplantation sind es drei Monate. Angeführt als Ausschlussgrund ist auch eine „Graft vs. Host Disease“ („Transplantat-gegen-Wirt-Reaktion“), wenn z. B. transplantierte Stammzellen gegen den Empfängerorganismus reagieren.

Autoimmun-Schub

In einen akuten Schub einer entzündlichen Autoimmunerkrankung soll nicht geimpft werden. Generell aber haben Patienten mit Autoimmunerkrankungen wie z. B. rheumatoide Arthritis, MS oder Psoriasis ungeimpft ein erhöhtes Risiko für einen schweren Infektionsverlauf – zumal viele Medikamente erhalten, die das Immunsystem dämpfen. „Diese Personen profitieren von einer Impfung also besonders“, sagt Daniel Aletaha, Leiter der klinischen Abteilung für Rheumatologie, MedUni Wien. Allerdings gibt es unter Fachleuten Diskussionen um Einzelfälle mit besonders schweren Verläufen.

Extreme Angst

In „einzelnen extremen Fällen“ einer Angststörung, wo es zu einer Gefahr für Leben und Gesundheit kommt, könne ein Ausnahmegrund vorliegen, steht in den Erläuterungen. „Eine Diagnose aus dem breiten Spektrum der Angststörungen reicht dafür aber nicht“, betont Christa Rados, Vorstandsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik (ÖGPP): „Es gibt keine psychiatrische Diagnose, die für sich allein die Unmöglichkeit einer Impfung nach sich zieht. Hier spielen individuelle Faktoren eine Rolle. Zu sagen, ich habe Angst vor der Impfung, das reicht nicht.“