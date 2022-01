Die Rückkehr der Antigentests: Was bringen sie tatsächlich?

Eine von Michael Wagner geleitete Studie zeigte, dass mit Antigentests nur zirka 20 Prozent der infizierten Schülerinnen und Schüler entdeckt werden. "Bei den Lehrkräften waren es 50 Prozent. Es liegt bei den Kindern und Jugendlichen also auch an der Probenentnahme und der richtigen Auswertung, ob man etwa die 15 Minuten abwartet, wie hoch die Sensitivität dann ist. Bei einem professionellen Abstrich in einer Apotheke ist sie natürlich höher."

Wagner betont, dass kein Test eine absolute Sicherheit mit sich bringt. "Sie können heute einen PCR-Test abgeben, bekommen morgen in der Früh das Ergebnis und sind vielleicht am Nachmittag schon infektiös, obwohl der Test noch gültig ist - das kann gerade bei der Omikronvariante passieren, weil man da einfach rascher infektiös wird." Aber das spreche auch nicht gegen den PCR-Test: "In der ganzen Debatte fehlt mir ein Aspekt: Im Schnitt ist man als Omikron-Infizierter sechs bis acht Tage lang infektiös. Wenn Sie sich regelmäßig mittels PCR testen, etwa jeden zweiten Tag, entdecken Sie eine asymptomatische Infektion trotzdem relativ früh - sind dann aber nur zirka einen oder maximal zwei Tage infiziert herumgelaufen, und nicht eine ganze Woche."