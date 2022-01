Ein Virus als Ursache Multipler Sklerose?

"Das ist ein großer Schritt, denn es deutet darauf hin, dass die meisten MS-Fälle durch Stoppen der EBV-Infektion verhindert werden könnten und dass die gezielte Behandlung von EBV zur Entdeckung einer Heilung für MS führen könnte", sagte Alberto Ascherio, Professor für Epidemiologie und Ernährung an der Harvard Chan School und leitender Autor der Studie.

Das Problem: 95 Prozent aller Menschen infizieren sich im Lauf des Lebens mit EBV, meist im Kindesalter, doch nur ein Bruchteil jener, die sich irgendwann einmal mit dem Virus anstecken, entwickelt MS. Bei den meisten Menschen bleibt die Infektion mit EBV ohne Symptome und folgenlos. Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen kann sie sich als Pfeiffersches Drüsenfieber äußern, bei dem es zu Fieber, Müdigkeit, Halsschmerzen und geschwollenen Lymphknoten kommt. In der Regel heilt es rasch aus, bei einigen Erkrankten zeigen sich jedoch lebensbedrohliche Komplikationen wie Atemnot, Blutzellmangel oder langwierige Verläufe mit chronischem Müdigkeitssyndrom.

Neben MS wird EBV auch mit Krebs sowie anderen Autoimmunerkrankungen in Zusammenhang gebracht. Die Schlussfolgerung, dass eine EBV-Infektion Hauptursache für MS ist, sei aufgrund der Studie aber nicht eindeutig, meint Thomas Berger, Leiter der Uni-Klinik für Neurologie der MedUni Wien. "Der kausale Zusammenhang fehlt. Multiple Sklerose mit ihren sehr unterschiedlichen Erscheinungsformen wird sicher nicht durch eine einzelne Viruserkrankung ausgelöst. Am ehesten ist ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren anzunehmen, darunter Genetik, Umweltfaktoren und Infektionen, die in Summe zusammenwirken", sagt Berger. Jedenfalls eine Rolle spiele ein überschießendes Immunsystem, was jedoch diese Reaktion auslöst, sei nicht bekannt, auch nicht durch die neue Studie.