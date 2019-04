Multiple Sklerose: Wie sich das Bild der Krankheit wandelt

„Der goldene Mittelweg ist das Geheimrezept“, sagt Markus Schmidt. Der 27-jährige Leiter einer Kfz-Werkstätte erkrankte als Teenager an Multipler Sklerose (MS), seit zehn Jahren ist er ohne MS-Schub. „Ich mache Sport, ernähre mich gesund, was aber nicht heißt, dass ich nicht auch einmal ein Glas Wein trinken darf. Man sollte sein Leben so leben, wie man es möchte, aber vielleicht nicht übertreiben, sondern die Mitte suchen.“