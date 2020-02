Multiple Sklerose: Wenn bereits Kinder erkranken

Nach wie vor werde die Erkrankung in der Öffentlichkeit aber stigmatisiert, kritisiert Berger: „Das Bild von Menschen im Rollstuhl trifft heute auf die Mehrheit der Patienten nicht mehr zu. Das ist mittlerweile wirklich eine kleine Gruppe. Sehr vielen Patienten sieht man ihre Erkrankung nicht an.“ Und: „Sie haben eine ganz normale Lebenserwartung.“

Porträt: "Ich will trotz der Erkrankung das Leben genießen"

Es war vor zwölf Jahren. Markus Schmidt war damals 15 und bereits ein Leistungssportler. Weil er so sportlich war, dachte er sich auch zunächst nichts dabei, als in einer Nacht in den Beinen und Armen Gefühls- und Sensibilitätsstörungen auftraten. Beugte er den Kopf zur Brust, fühlte es sich an, „als würden Stromstöße durch mich fließen“.