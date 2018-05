Leben mit MS: „Kein Grund, sich aufzugeben“

Bei der chronisch entzündlichen Erkrankung greift das Immunsystem das Zentralnervensystem an, die Folge sind Seh- und Bewegungsstörungen, die zu Lähmungen führen können. Frauen sind viermal so oft betroffen, erkranken meist zwischen 20 und 40 Jahren. Der Verlauf ist extrem unterschiedlich. „Natürlich hast du sofort das Bild im Kopf, dass du im Rollstuhl sitzt“, erinnert sich K. an den Moment der Diagnose. „Ich habe zu der Zeit gestillt, mich gut ernährt, Sport gemacht, nicht geraucht und nicht getrunken – da denkst du dir schon: Warum ich?“

Fast wäre K. anfangs nicht zum Arzt gegangen. Dabei hatte sie schon seit drei Jahren Symptome. „Ich wollte nicht immer der Hypochonder in der Familie sein.“ Die extreme Müdigkeit, die Sehstörungen, das Kribbeln im Bein – normale Begleiter im Leben einer Jungmama, befanden Freunde und Familie. Nur zufällig, weil sie auf Heimatbesuch in der Steiermark war, erzählte K. ihrem alten Hausarzt davon. „Er hat sofort gesagt: ‚Simone, fahr ins Spital, ich glaub, das ist MS.‘ Mein Freund und meine Mama sind aus allen Wolken gefallen.“

Noch in derselben Nacht wurden erste Tests durchgeführt. Rasch war klar, dass ein Schub die Sehstörungen und das Kribbeln ausgelöst hatte – ein kleiner Schub, nichts Gravierendes. „Der Neurologe war zuversichtlich und meinte, dass in den nächsten Jahren wohl nichts sein wird.“ Ein paar Monate später wurde die junge Mutter von ihrem zweiten Schub überrascht. Beim Stiegensteigen begann es in ihrem Bein zu kribbeln, plötzlich brach der linke Fuß weg. „Wir wohnen im zweiten Stock ohne Lift – zum Glück hatte ich meine Tochter nicht auf dem Arm.“ Wie beim ersten Mal wurde sie mit Cortison behandelt – Nebenwirkungen inklusive. „Ich bekam Panikattacken, konnte nicht schlafen, habe nur geweint.“