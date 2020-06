Leben mit MS: "Genieße jeden guten Tag"

Ich lebe – was meine Krankheit Multiple Sklerose betrifft – sehr in der Gegenwart", sagt die akademische Sprachtrainerin Elisabeth Kraus-Acton, 47, aus Wien. "Es zählt nicht, welche Nachteile ich durch meine Krankheit habe. Es zählt, dass ich jeden guten Tag genieße – und mich freue, wenn es mir gut geht."

Vor 17 Jahren erhielt Kraus-Acton die Diagnose. Wie ihre Familie reagierte, erzählte sie vor mehr als 100 Besuchern beim zweiten Gesundheits-Talk von KURIER, MedUni Wien und Novartis : "Ich hatte am selben Abend ein Gespräch mit meinem Mann und er hat sofort gesagt: Okay, das ist jetzt etwas, das uns den Rest unseres gemeinsamen Lebens begleiten wird. Wir nehmen das an und sehen es als Herausforderung. Und so ist es auch heute noch." Unter der Moderation von Martina Salomon, (stv. KURIER-Chefredakteurin) diskutierten im Rektoratssaal der MedUni Wien Kraus-Acton sowie die Mediziner Prim. Ulf Baumhackl (Österreichische MS-Gesellschaft) und Univ.-Prof. Hans Lassmann (Leiter der Abteilung für Neuroimmunologie am Zentrum für Hirnforschung der MedUni Wien) mit dem Publikum.

"Können Sie uns Ratschläge geben, die den Alltag mit MS erleichtern, etwa gegen die oft rasche Ermüdung?", fragt eine Frau Kraus-Acton. – "Ich versuche, mir im Alltag ausreichend Pausen einzuteilen: 20 Minuten ausruhen, dann geht es wieder. Untertags schlafe ich aber nicht. Dann muss mein Körper nämlich wieder ganz von vorne anfangen – und das ist viel anstrengender."

"Sollen MS-Patienten eine bestimmte Diät einhalten?", will ein Mann wissen. – "Es gibt keine spezifische MS-Diät, aber eine sehr vitaminreiche Kost mit viel Obst und Gemüse, Fischöl und hochwertigen Fettsäuren hat langfristig einen gewissen positiven Effekt", antwortet Baumhackl. Dies gelte auch für Bewegung. Hingegen habe chronischer, die Psyche belastender Stress bei ungefähr einem Drittel der Patienten einen negativen Einfluss auf die Entwicklung von Krankheitsschüben.