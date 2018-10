Selma Blair hat Multiple Sklerose: Was das für Betroffene bedeutet

"Ich bin behindert. Ich falle manchmal. Ich lasse Sachen fallen. Meine Erinnerung ist neblig. Und meine linke Seite fragt nach Anweisungen von einem beschädigten Navigationssystem...Ich habe MS und ich bin OK" – mit diesen Worten gab US-Schauspielerin Selma Blair am Sonntag auf Instagram bekannt, dass sie an Multipler Sklerose (MS) erkrankt ist, der KURIER berichtete.

Die Schauspielerin ist eine von weltweit rund 2,5 Millionen Menschen, die von MS betroffen sind. Dabei handelt es sich um eine chronisch entzündliche Erkrankung des Zentralnervensystems, bei der körpereigene Immunzellen die Ummantelung der Nervenfasern (Myelin) in Gehirn und Rückenmark angreifen. Die Übertragung der elektrischen Nervensignale wird verlangsamt beziehungsweise blockiert, sodass Informationen an die Muskeln nur langsam weitergeleitet werden beziehungsweise der Informationsfluss unterbrochen wird.

Sehstörungen bis Lähmungen

Die Symptome können vielfältig sein. Dazu zählen etwa Sehstörungen wie Schleiersehen oder Doppelbilder, Gefühlsstörungen, Gleichgewichts- und Gangstörungen sowie eine Schwäche von Arm und/oder Bein oder einer gesamten Körperhälfte. Es kann auch zu sexuellen Funktionsstörungen, Taubheitsgefühlen und Lähmungen sowie zu Entleerungsstörungen von Blase und Darm kommen.

In Österreich haben rund 12.000 Menschen Multiple Sklerose, pro Jahr kommen 350 bis 400 Neuerkrankungen hinzu. Die meisten sind bei der Diagnose zwischen 20 und 40 Jahre alt. Frauen sind deutlich häufiger von der Autoimmunerkrankung betroffen als Männer – auf einen an MS erkrankten Mann kommen bis zu drei Frauen. Bei circa 90 Prozent der Betroffenen nimmt die Krankheit einen schubförmigen Verlauf. Regelmäßiges Rauchen erhöhte das Risiko.