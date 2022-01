Omikron: Warum eine vierte Impfung nicht die Lösung ist

Braucht es bald die vierte Impfung?

Erste Auswertungen aus Israel zeigen, dass es nach einer vierten Impfung zwar zu einem Anstieg der Antikörper kommt, der Anstieg sei jedoch nicht "sehr beeindruckend", sagte etwa Gili Regev, Leiterin der israelischen Studie zur Wirksamkeit einer vierten Covid-Impfung. Kurz nach dem vierten Stich sei man wieder auf demselben Antikörper-Stand wie kurz nach dem dritten.

"Es gibt noch zu wenig Informationen, dass eine vierte Impfung einen zusätzlichen Nutzen bringt. Man kann das zwar für Hochrisikobereiche überlegen, etwa für Immungeschwächte, es sollte aber eine Einzelfallentscheidung bleiben“, meint Impfexperte Herwig Kollaritsch. Zu häufiges Impfen könne dazu führen, dass die Booster-Wirkung nicht mehr auftritt. Bisher wurden nur Hochrisikopersonen viermal geimpft, weil sie etwa aufgrund von Autoimmunerkrankungen nicht auf die ersten drei Impfungen reagierten.

Generell ist ein Boostern alle paar Monate keine langfristige Strategie, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Sinnvoller sind etwa sogenannte Pan-Coronavirus-Impfstoffe, also Vakzine, die sämtliche Varianten erkennen sollen - auch zukünftige Mutationen. Sie zielen auf Teile des Virus ab, die sich nur sehr selten oder gar nicht verändern - nicht wie bisher hauptsächlich auf das Spike-Protein.

Forscherinnen und Forscher der US-Armee arbeiten bereits seit zwei Jahren an einem solchen übergreifenden Impfstoff. Erste Tierversuche verliefen erfolgreich. Der Impfstoff ist so aufgebaut, dass er das Immunsystem mit mehreren Varianten gleichzeitig konfrontiert. Sollten neue Varianten auftreten, die nicht erkannt werden, könne er zudem adaptiert werden.

Statt regelmäßiger Impfungen über Injektionen könnte der Fokus künftig auch auf einem Mix mit nasalen oder oralen Boostern liegen. Diese setzen an den Schleimhäuten an, an denen das Virus in den Körper gelangt und könnten so Infektionen besser verhindern. Bisher ist kein solcher Impfstoff gegen SARS-CoV-2 verfügbar.

Experten in den USA sprechen sich zunehmend gegen weiteres Boostern aus. "Menschen, die geimpft sind, sind, wenn sie ins Krankenhaus müssen, meist gut behandelbar ", sagt etwa Michel Nussenzweig, Immunologe an der Rockefeller University in New York. Omikron habe deutlich gemacht, dass ein Verhindern aller Infektionen nicht möglich sei. Vielmehr gehe es darum, die Menschen vom Krankenhaus fernzuhalten. Auch Anthony Fauci, führender Pandemieberater der USA, änderte seine Ansicht, dass Infektionen verhindert werden müssen dahingehend, dass es vor allem darauf ankomme, Krankenhausaufenthalte zu reduzieren. Drei Impfungen würden dies gut erfüllen.

Erfahrungen mit der Grippeimpfung zeigen, dass ein einmaliges Impfen pro Saison besser ist als ein zweimaliges. Nach zwei Impfungen kommt es zu einer abnehmenden Wirkung. Dies entspricht den Beobachtungen aus Israel zur vierten Covid-Impfung im Vergleich zur dritten.

Neben der Impfung sollten zudem auch weitere Maßnahmen ergriffen werden, um das Virus besser in den Griff zu bekommen. Der kürzlich als Wissenschafter des Jahres ausgezeichnete Komplexitätsforscher Peter Klimek spricht sich etwa dafür aus, Gebäude mit besseren Lüftungen zu versehen und ähnliche Vorkehrungen zu treffen.

"Wir müssen begreifen, dass es in der Kontrolle der Pandemie auf permanente, langfristige Lösungen ankommt, die bei hohen Infektionszahlen funktionieren. Ich denke da in erster Linie an bauliche Maßnahmen in öffentlichen Gebäuden für eine bessere Lüftung", sagte Klimek im Gespräch mit dem KURIER. Testinfrastruktur und Masketragen könnten bei Bedarf in Hochinzidenzphasen eingeführt werden.