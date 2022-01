Große US-Studie: Warum Moderna besser als Pfizer ist

Die Unterschiede wurden mit zunehmender Beobachtungszeit immer größer. Dies deutet auf die bei Biontech/Pfizer schneller nachlassenden Antikörper hin, die frühere Studien gezeigt hatten.

Nicht signifikant war der Unterschied der Todesfälle in den beiden Gruppen.

Größere Menge mRNA

Dieser Unterschied könnte mit der größeren Menge mRNA, die bei Moderna verabreicht wird, zusammenhängen. Während bei Moderna 100 Mikrogramm verabreicht werden, sind es bei Biontech/Pfizer 30 Mikrogramm. Das ist der Hauptunterschied, der auch mit den höheren Antikörperspiegeln, die nach einer Impfung mit Moderna gemessen werden, in Zusammenhang gebracht wird.

Moderna hatte in eigenen Studien gezeigt, dass selbst die halbe mRNA-Menge, also 50 Mikrogramm, immer noch die Antikörperspiegel in die Höhe schnellen ließ.