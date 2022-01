Warum sich Omikron so viel schneller verbreitet

In der zweiten Untersuchung, der Sisonke-Studie, wurde die Wirksamkeit des Impfstoffs von Johnson & Johnson erhoben. Auch hier stieg die Rate der positiv Getesteten während Omikron im Vergleich zu den Beta- und Delta-Wellen an. Während Omikron waren 16 Prozent der Proben positiv und asymptomatisch, bei den vorhergehenden Varianten waren es 2,6 Prozent. Diese Daten stammen aus den ersten drei Dezemberwochen 2021.

Die Forscher gehen davon aus, dass die asymptomatischen Verläufe stark zur Verbreitung von Omikron beitragen, da Infizierte ihre Infektion nicht merken und so an andere weitergeben. Sie schreiben, dass die "höhere asymptomatische Übertragungsrate wahrscheinlich ein wichtiger Faktor für die schnelle Verbreitung der Variante ist, selbst in Bevölkerungen mit hohen vorherigen Coronavirus-Infektionsraten“.

In Südafrika haben sich trotz strenger Lockdown-Bestimmungen Viele bereits früher mit dem SARS-CoV-2 infiziert. In Gauteng, wo erstmals Berichte über Omikron auftauchten, lag die Genesenenrate bereits vor der neuen Variante bei 72 Prozent. Dies sowie die Tatsache, dass die südafrikanische Bevölkerung im Schnitt deutlich jünger ist, machen Vergleiche mit Europa schwer.

Eine kürzlich veröffentlichte Meta-Studie zeigt etwa, dass in Europa 44 Prozent der Infizierten keine Symptome aufweisen, in Nordamerika sind es etwa 46 Prozent, in Asien 28 Prozent. Die Ergebnisse unterstreichen, wie wichtig regelmäßiges Testen sei, damit auch symptomlose Personen sich während der Infektion isolieren und das Virus nicht weitergeben können. Auch andere Maßnahmen wie das Tragen von FFP2-Masken, Abstand halten oder simples Händewaschen sind wichtig, um eine Übertragung durch asymptomatisch infizierte Personen unwahrscheinlicher zu machen.

Omikron wird rascher weitergegeben

Einen weiteren Grund für die schnelle Verbreitung der Omikron-Variante lieferte Gesundheitsökonom Thomas Czypionka vom Institut für Höhere Studien (IHS) im Gespräch mit der Austria Presse Agentur.

Dass sich Omikron so rapide ausbreite, liege neben der Immunflucht in erster Linie am kürzeren seriellen Intervall zwischen zwei Infektionen. Heißt: Ein Infizierter kann das Virus rascher weitergeben als etwa bei Delta, weil er nach der Ansteckung schneller infektiös wird.