Frau soll sich beim Öffnen eines Briefes angesteckt haben - ist das möglich?

Das Virus sei auf der Oberfläche eines Briefes gefunden worden, den die infizierte Frau aus Kanada erhalten hatte - sowohl an der Außenseite sowie im Briefkuvert. Dutzende von Briefen aus derselben Charge wurden daraufhin getestet - fünf weitere zeigten Spuren von Sars-CoV-2. Pekings Center for Disease Control schloss die Möglichkeit, dass sich die Frau über den Brief ansteckte, nicht aus. Die Behörden empfehlen seither, Lieferungen aus dem Ausland im Freien zu öffnen, dabei Handschuhe zu tragen und die Verpackung zu entsorgen. Sie wiesen zudem darauf hin, dass auch Lebensmittel, die im Ausland bestellt wurden, kontaminiert sein könnten, etwa Tiefkühlprodukte.

Nicht bewiesen

Studien, die eine derartige Ansteckung über Oberflächen belegen, gibt es bisher nicht. Die Hauptübertragungswege für Covid-19 sind die Tröpfcheninfektion, etwa über Niesen und Husten, sowie Aerosole in der Luft. Das sind kleinste Luftpartikel, an die Viruspartikel anheften, wenn wir ausatmen. Aersole halten sich über Stunden in der Luft und können daher auch infektiös sein, wenn die infizierte Person den Raum längst verlassen hat, etwa im Lift oder im Stiegenhaus.

Schmierinfektionen, also die Ansteckung über eine Oberfläche, die kurz zuvor von einer infizierten Person mit konatminierten Händen berührt wurde, sind selten. "Eine Schmierinfektion einer weiteren Person erscheint dann möglich, wenn das Virus kurz danach über die Hände auf die Schleimhäute der Nase oder der Augen übertragen wird. Um sich vor Virusübertragungen über kontaminierte Oberflächen zu schützen, ist es wichtig, die allgemeinen Regeln der Hygiene des Alltags wie regelmäßiges Händewaschen und Fernhalten der Hände aus dem Gesicht zu beachten", heißt es beim deutschen Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR).