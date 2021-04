Kann mein Kind sich am Spielplatz anstecken?

Der zweite Übertragungsweg, die Ansteckung mittels Schmierinfektion, ist am Spielplatz über das Angreifen von Spielgeräten möglich. Sie passiert vor allem dann, wenn ein infiziertes Kind in die Hand niest oder hustet und dann etwa die Rutsche angreift. Das nächste Kind berührt ebenfalls die Rutsche und kann dadurch Viren auf seine Hand bringen und in weiterer Folge zu den Schleimhäuten in Augen, Mund und Nase. Hutter: „Kinder greifen sich häufiger ins Gesicht als Erwachsene, aber in den meisten Fällen passiert dabei nichts. Ja, es besteht ein gewisses Risiko, allerdings ist es im Vergleich zur Tröpfcheninfektion wesentlich geringer.“