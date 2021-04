Sport im Freien - fast ohne Risiko

Für Umweltmediziner Hans-Peter Hutter überwiegen die Vorteile das Risiko einer Ansteckung. „Sport im Freien sollte man unbedingt ermöglichen, auch Sportkurse im Freien. Das war schon letztes Jahr eine hervorragende Idee, als das viele angeboten haben, zum Beispiel im Wiener Prater, wo es Yoga- oder Karatekurse gab. Allerdings sollte man den Abstand entsprechend vergrößern, da man beim Sport tiefer ein- und ausatmet und es eher zu einer Tröpfcheninfektion kommen kann“, sagt Hutter.

Drei Meter Abstand

Der sonst empfohlene Zweimeterabstand sollte auf drei Meter ausgedehnt werden, wenn man sich körperlich anstrengt. Eine FFP2-Maske während dem Training zu tragen, ist nicht sinnvoll, da sie die Atmung erschwert und der Körper weniger gut mit Sauerstoff versorgt wird. Sie ist nur dann erforderlich, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, etwa zu Beginn des Trainings.

Die Teilnehmerinnen von Iris Floimayr-Dichtl kennen diese Regel bereits seit vergangenen Sommer – und hielten sich daran. Mit ihrem Unternehmen mamaFit bietet die Sportwissenschafterin in bis zu 100 wöchentlichen Kursen österreichweit Outdoortrainings für Schwangere und Mütter mit Baby an. Zwischen Mai und Oktober hat sie ihr Angebot an die Hygienemaßnahmen angepasst und eigene Regeln definiert, so mussten etwa beim Hintereinander-Laufen und -Gehen vier bis fünf Meter Abstand eingehalten werden. Gemeinschaftliche Kleingeräte wie Therabänder und Partnerübungen wurden durch selbst mitgebrachte Geräte oder andere Übungen ersetzt. „Unsere Kursteilnehmerinnen und Trainerinnen haben sich super an die Regeln gehalten und das Trainingsangebot wie zuvor gerne angenommen“, so Floimayr-Dichtl. Sie könne sich auch vorstellen, das Training an einen negativen Test zu koppeln. Dass Flohmärkte außerhalb des Lockdowns erlaubt waren, aber Breitensport nicht, findet sie „absolut absurd“.