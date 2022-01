Omikron-Impfstoff von Moderna ist im März fertig

Der Impfstoffkandidat von Moderna gegen die Omikron-Variante wird in den nächsten Wochen in die klinische Studienphase gehen – das Unternehmen geht davon aus, dass es im März Daten mit den Zulassungsbehörden austauschen kann. Das sagte CEO Stephane Bancel beim Weltwirtschaftsforum Davos am Montag.

Zusätzlich entwickelt Moderna einen kombinierten Covid-/Grippe-Impfstoff, sodass es jährlich nur eine Auffrischungsimpfung gegen die beiden Infektionskrankheiten geben könnte. Laut Bancel werde der kombinierte Impfstoff zumindest in einigen Ländern bis Herbst 2023 verfügbar sein.

Nur eine Impfung pro Winter

"Unser Ziel ist es, eine einzige jährliche Auffrischung zu haben, damit wir keine Compliance-Probleme haben, weil die Leute nicht zwei bis drei Impfungen pro Winter bekommen wollen", so Bancel.

Moderna hatte bereits im Jänner bekannt gegeben, dass möglicherweise eine vierte Auffrischungsimpfung notwendig werde, da die Wirksamkeit der vorherigen Impfungen wahrscheinlich nachlassen werde. Dies führte jedoch zu Skepsis dahingehend, wie die Impfstrategie gegen SARS-CoV-2 gestaltet sein soll. Manche Expertinnen und Experten sprechen sich gegen zu häufiges Boostern aus. Erste Daten aus Israel zeigen zudem, dass die vierte Impfung nicht die gewünschten Effekte hat, sondern die zunächst ansteigenden Antikörper nach kurzer Zeit wieder absinken.