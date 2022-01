Wie sich Omikron bei Kindern unter fünf Jahren auswirkt

Das zeigt sich auch in Großbritannien: Kleine Kinder und Babys werden mit Omikron im Vergleich zu älteren Kindern mit proportional höherer Wahrscheinlichkeit ins Krankenhaus eingeliefert als bei früheren Varianten. Insbesondere der Anteil von Kindern unter einem Jahr stieg im Vergleich zu früheren Wellen an: Er beträgt derzeit 42 Prozent, verglichen mit rund 30 Prozent in früheren Wellen, wie eine aktuelle Studie der University of Liverpool und des University College London zeigt. Die gute Nachricht: Die betroffenen Kinder sind überwiegend nicht schwer krank, benötigen seltener Sauerstoff und können nach kürzerer Zeit wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Weniger Krankenhausaufenthalte

Ähnliches zeigt ein Preprint, also eine noch nicht von Fachkollegen begutachtete Studie aus den USA, in der die Daten von rund 80.000 infizierten Kindern unter fünf Jahren analysiert wurden, 7.000 davon mit Omikron. Die Studie ergab bei mit Omikron infizierten Kindern etwa 70 Prozent weniger Krankenhausaufenthalte, Aufnahmen auf die Intensivstation und Beatmung mit Sauerstoff im Vergleich zu Kindern, die sich mit Delta angesteckt hatten. Insgesamt wurden der Studie zufolge etwa ein Prozent der mit Omikron infizierten Kinder ins Spital eingeliefert, verglichen mit etwa drei Prozent der Kinder mit Delta. "Trotz dieses ermutigenden Ergebnisses sind weitere Studien erforderlich, um die langfristigen Folgen einer Omikron-Infektion, etwa Long Covid, zu überwachen", schreiben die Forscher.

In Südafrika, wo Omikron erstmals zirkulierte, wurde mit der neuen Variante zwar ein starker Anstieg der Krankenhauseinweisungen von unter Fünfjährigen verzeichnet. Auch dort zeigte sich allerdings, dass die meisten nur eine kurze Aufenthaltsdauer im Spital benötigten und kaum auf Intensivstationen behandelt werden mussten. Für Aussagen darüber, wie gefährlich Omikron für jüngere Kinder ist, sei es allerdings noch zu früh, meinen südafrikanische Wissenschaftler. Das Bild sei von Klinik zu Klinik zu unterschiedlich.

Zufallsbefunde

Doch wie lässt sich bei scheinbar milderen Verläufen der Anstieg der Fallzahlen bei den ganz Kleinen in den verschiedenen Ländern erklären? Eine These, die der deutsche Virologe Christian Drosten vertritt, ist, dass Zufallsbefunde eine Rolle spielen, also Kinder wegen einer anderen Diagnose ins Spital kommen und im Zuge der Aufnahme eine Covid-Infektion nachgewiesen wird. "Das erklärt sich relativ einfach dadurch, dass, wenn sich so ein Virus in der Bevölkerung verbreitet, es sich auch bei den Kindern verbreitet. Und dann findet man das Virus eben auch in den Kindern, die wegen anderer Sachen ins Krankenhaus müssen", sagt Drosten in seinem aktuellen NDR-Podcast. Gleichzeitig sei das keine Entwarnung. „Es ist dadurch nicht erklärt, warum speziell diese jüngsten Kinder überproportional mit Covid ins Krankenhaus kommen. Man muss aber immer dazusagen und wissen, dass weiterhin die Krankheitsschwere und auch die Aufnahmezahlen bei Erwachsenen viel stärker sind“, betont Drosten.

Reinhold Kerbl, Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde, schätzt die Zahl der Zufallsbefunde in Österreich auf 30 bis 40 Prozent. "Im Vergleich zu früheren Wellen wird mehr getestet. Es gibt kein Kind auf einer Station, das nicht getestet wird. Dadurch gibt es natürlich Kinder, wo sich die Infektion als Nebenbefund ergibt, aber die Hauptdiagnose ist eine andere", sagt Kerbl. In Österreich sind derzeit laut Kerbl kaum Kinder wegen einer schweren Covid-19-Infektion im Spital. "Es scheint so zu sein, dass Omikron bisher auch bei Kindern leichter verläuft. Kinder, die wir aufnehmen, haben Fieber und Symptome eines Atemwegsinfekts. Die Infektionen verlaufen momentan eigentlich eher wie andere virale Infektionen, die wir aus dieser Jahreszeit kennen."