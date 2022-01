Rekordwert: Knapp 30.000 Neuinfektionen in Österreich

Am vergangenen Mittwoch gab es den bisherigen Höchststand der Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Damals wurden 17.006 neue Infizierte in Österreich registriert. Diesen Wert hat der heutige Mittwoch deutlich übertroffen. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden knapp 30.000 Neuinfektionen in Österreich registriert. Das bestätigte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) im heutigen Ministerrat.

Damit hat spätestens heute die Omikron-Welle Österreich zur Gänze erfasst. Wie es Genesenen, die mit Omikron infiziert waren, heute geht, lesen Sie hier.

Die vollständigen Zahlen werden für 14 Uhr erwartet. Diese Zahl hat sich bereits am Vormittag angekündigt. Zunächst wurden bereits rund 31.000 Neuinfektionen im EMS registriert. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, handelt es sich dabei aber wie üblich um die Rohdaten. Diese mussten um Doppelnennungen bereinigt werden. Da diese bei der hohen Zahl an Neuinfektionen länger dauert, hat auch die Veröffentlichung von belastbaren Zahlen länger gedauert.

"Die Pandemie ist nicht vorbei", betonte Nehammer im Ministerrat. Knapp 30.000 Neuinfektionen wären um fast 80 Prozent mehr als am Dienstag und auch für einen Mittwoch ein einsamer Rekord: Vorige Woche wies das Epidemiologischen Meldesystem (EMS) 18.427 Neuinfektionen aus, am Mittwoch davor 10.725. Laut Nehammer seien die 30.000 Neuansteckungen eine "zuerst erschreckend hohe Zahl". Auf der anderen Seite, weil auch die Omikron-Variante des Virus neu zu bewerten ist, würden die Berechnungen "genau im Ziel" liegen, auch hinsichtlich der Krankenhausbelegungen.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.