Anna: "Habe mich wie tot gefühlt"

Getroffen hat es auch Anna W., 24 Jahre alt aus Wien. Die Angestellte hatte kurz vor Weihnachten ihren ersten aktiven Corona-Kontakt. Aktiv deshalb, weil W. in ihrer Arbeit als Testerin ihre Kollegen regelmäßig testet. Woher sie ihre Infektion hat, kann sich die 24-Jährige nicht so ganz erklären: "Wir waren mit Freunden drei Tage in Rom. Dort lief alles relativ normal ab. Wir haben italienische Freunde getroffen, waren die meiste Zeit draußen unterwegs und hatten auch keinen Kontakt zu großen Menschenmassen." Hauptsächlich habe man sich in Museen, Cafés und Restaurants aufgehalten, erzählt die 24-Jährige.

Am Sonntag ging es nach Hause und am Montag in die Arbeit. "Dort habe ich einen Schnelltest gemacht, so wie jeden Tag in der Arbeit." Ergebnis: positiv. "Ich bin die, die normalerweise selbst die Tests abnimmt und habe dann gleich noch einen zweiten Antigen-Test gemacht. Auch der war positiv. Dann bin ich sofort wieder nach Hause." Bis zu diesem Zeitpunkt hatte W. nichts gespürt. In der Nacht bekam sie jedoch bereits einen trockenen Hals. "Da habe ich noch nicht daran gedacht, dass das vielleicht mit Corona zusammenhängen könnte".

Bis Mittwoch dauerte es, dass auch ein PCR-Test anschlug. Den Grund dafür sieht W. aber nicht in ihrer niedrigen Infektiösität, sondern an einem Fehler beim Testen: "Da ich selbst weiß, wie man testet und das seit Pandemiebeginn schon hunderte Male gemacht habe, wusste ich, dass die Testabnahme in der Teststraße nicht ganz korrekt abgelaufen ist. Der Tester ist mir mit dem Stäbchen gerade einmal in den Nasenraum gefahren, nicht aber bis ganz nach hinten durch. So wie es sich eigentlich gehört."