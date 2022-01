Kogler über Nehammer: "Er wurde bei Weitem unterschätzt"

Es war mit Sebastian Kurz schon so, dass wir immer wieder Kompromisse gefunden und die gegensätzlichen Positionen von beiden zu einem gemeinsamen Ergebnis vereinigt haben. Aber es macht einen Unterschied, wie jeweils die Arbeitsweise angelegt ist: Bei uns Grünen geht es um Gefährtenschaft, bei Kurz eher Gefolgschaft. Nehammer ist wesentlich mehr Teamplayer als Kurz.

Wie erging es Ihnen da mit der inhaltlichen Arbeit?

Im vergangenen Jahr wurden sehr stark die grünen Kernpunkte umgesetzt. Aber es war eine harte Auseinandersetzung. Die türkise ÖVP hat auch oft Leuchtraketen abgefeuert, die mit der Wirklichkeit nicht viel zu tun hatten.

Leuchtraketen – zum Beispiel?

Zur Sicherungshaft steht im Regierungsprogramm nicht das drinnen, was man öffentlich gehört hat. Die ÖVP hat offenbar den Krampusrummel für die Galerie gebraucht.

Nehammer macht keinen Rummel?

In der Pandemie kommt wieder viel mehr von Experten. Da ist Nehammer faktenbasierter und weniger umfragegetrieben, das hat man schon am ersten Tag gesehen.

Man hört, Sie hätten Gernot Blümel bei den Verhandlungen zur Steuerreform sehr schätzen gelernt. Bedauern Sie, dass er gegangen ist?

Wir haben sehr oft persönlich verhandelt und hatten eine gute Basis – und das in einem Spannungsfeld, in dem parallel die Justiz massiv ermittelt hat. Es ist auch sein persönlicher Verdienst, dass wir eine Reform haben, die es sonst nirgends gibt und die Österreich zu einem Vorzeigeland macht. Ich glaube, dass Blümel bei manchen Dingen falsch beraten wurde, etwa, was die Aktenlieferungen an das Parlament betrifft.