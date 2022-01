Gecko-Leiterin Katharina Reich: "Durchseuchung wird passieren"

Man müsse das Problem Omikron "annehmen", meint Katharina Reich, Leiterin der Krisenkoordination Gecko, im Ö1-Morgenjournal. Der Tiroler Wirtschaftskammerchef Christoph Walser hat zuletzt davon gesprochen, dass die neuen Quarantäneregeln eine "milde Durchseuchung" bewirken würden, was positiv zu bewerten sei. Reich - die auch Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit ist - stimmt dem der Sache nach zu, auch wenn ihr das Wort "Durchseuchung" zu "negativ behaftet" ist. Sie will auch nicht davon sprechen, dass diese "Durchseuchung" passieren, soll, aber "es wird passieren". Omikron sei eben so ansteckend, "dass wir nicht daran vorbeikommen", außer man sei durch die Impfung - am besten dreifach - geschützt.

Eigenverantwortung statt Contact tracing

Ob die neuen Regeln nicht de facto das Ende des Contact tracing bedeuteten? Bei so hohen Infektionszahlen sei dies ohnedies nicht mehr möglich, meint Reich. Die Eigenverantwortung löst damit gewissermaßen die behördliche Kontaktverfolgung ab.