Nicht ausreichend geprüft? Türkischer Impfstoff Turkovac in der Kritik

In den letzten Tagen des vergangenen Jahres bekam der türkische Impfstoff Turkovac seine Notfallzulassung von den Gesundheitsbehörden. Medienwirksam, vor laufender Kamera ließ sich Gesundheitsminister Fahrettin Koca am 29. Dezember bei der Verkündung mit dem türkischen Eigenbau impfen. Seither wird er nun in städtischen Krankenhäusern verimpft. 1.200 Menschen sollen sich nach Berichten von türkischen Medien bereits mit Turkovac in den Oberarm stechen haben lassen.