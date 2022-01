Erster "Flurona"-Fall in Kroatien: Frau hat Grippe und Corona

Gastro muss früher schließen

Am Montag sind allein in der Region Split 1.266 neue Corona-Fälle dazu gekommen. "Was uns beunruhigt, ist die Situation im Klinikzentrum in Split. Dort werden gerade 198 Corona-Patienten behandelt, über 40 sind an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Gestern starben sieben Menschen an den Folgen einer Covid-Erkrankung", sagte der Chef des Katastrophenschutz-Hauptquartiers des Kreises Split-Dalmatien, Damir Gabrić, gegenüber dem TV-Sender N1.

Gabrić kündigte neue Maßnahmen an, u.a. eine Sperrstunde für Gastro-Objekte um 22 Uhr.