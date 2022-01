Inflation auf Höchstwert: Erdoğans „religiöse“ Geldpolitik

Lira statt Gold

Hintergrund der Krise ist nach Ansicht von Kritikern vor allem die Einmischung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan in die Geldpolitik der Notenbank. Erdoğan drängt immer wieder auf niedrige Zinsen und vertritt entgegen gängiger volkswirtschaftlicher Lehre die Ansicht, hohe Zinsen förderten die Inflation. Kürzlich verteidigte der Präsident erneut seine Niedrigzinspolitik und begründete diese unter anderem mit dem Koran. Er forderte seine Landsleute zudem dazu auf, ihre Goldersparnisse in Lira einzutauschen. Das Vertrauen der Bevölkerung in den Lira ist aber gering. Viele ziehen es vor, ihre Lira in Dollar oder Euro zu wechseln, bevor diese noch mehr an Wert verlieren.