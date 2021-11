"Wir kommen nicht mehr aus": Heftige Proteste in der Türkei

Zahlreiche Verhaftungen

Am 24. November wurden in Istanbul bereits 70 Personen verhaftet, wie die Zeitung Cumhuriyet schreibt. Sie wurden allerdings am nächsten Tag wieder entlassen. Bei den Prosteten in der Hauptstadt Ankara kam es am Wochenende zu 17 Verhaftungen.

Darunter war auch die Journalistin Öznur Değer, die über die Proteste berichtete und deren Kamera beschlagnahmt wurde.