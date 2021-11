Erdoğan bringt sein Land in wirtschaftliche Schieflage

Um eine hohe Inflation wie in der Türkei einzubremsen, wird normalerweise an der Zinsschraube gedreht, nämlich nach oben. Dennoch senkte die türkische Notenbank den Leitzins des Landes zuletzt auf Betreiben Erdoğans von 16 auf 15 Prozent.



Denn niedrigere Zinsen sorgen für eine verstärkte Kreditvergabe, mehr Investitionen und höheres Wachstum. Dieses lag in den ersten beiden Quartalen aber ohnehin bei 7 bzw. 22 Prozent. Erdoğan will dieses Wachstum noch weiter vorantreiben, aber es ist auf dünnem Eis gebaut.



Denn durch die Zinssenkungen fällt der Wert der Landeswährung Lira. 40 Prozent Minus sind es alleine in diesem Jahr. Importwaren werden damit sukzessive teurer.



So sind derzeit Elektronikartikel wie Smartphones zum Teil ausverkauft. Die Käufer horten die Geräte in der Annahme, durch die steigenden Preise sie schon bald teurer weiter verkaufen zu können. Apple dürfte infolge nun den Verkauf von iPhones im Land gestoppt haben.



Eigentlich wüssten die türkischen Notenbanker, dass sie den falschen Kurs eingeschlagen haben. Doch sind sie alles andere als unabhängig. Seit 2019 wurden drei Notenbankchefs von Erdoğan entlassen, da sie seinen Kurs nicht mittragen wollten.



„Wenn die Zentralbank nicht bald einschreitet, kann das Finanzsystem dem nicht mehr standhalten“, warnte der frühere Chefvolkswirt der Notenbank, Hakan Kara. Die Inflation könne in den kommenden Monaten auf mehr als 30 Prozent steigen.

- von Robert Kleedorfer