Türkischer Lira im Keller: Was das für die Bevölkerung bedeutet

Mehr als zwei Jahre und eine Pandemie später lässt der nächste Türkei-Besuch noch immer auf sich warten. Und die 300 Lira sind nur mehr 22, 28 Euro wert (Stand 25.11.2021).

Explodierende Preise

Seit Monaten kam man nun quasi dabei zuschauen, wie der Lira von Tag zu Tag an Wert verliert. In den letzten Tagen ist es so schlimm, dass sogar schon internationale Medien über den fatalen Fall der türkischen Währung berichten. Begriffe wie Zinspolitik, Notenbank und Inflation sind in den Medien zu lesen. Auch, dass man sich als Tourist freuen kann, gerade in der Türkei Urlaub zu machen. "So billig wie nie", schreibt die englische SUN.