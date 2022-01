Corona-Regeln im Überblick: Was gilt nun eigentlich ab wann?

Ab 11. Jänner wird eine 2G-Kontrollpflicht im Handel geben. An "Interaktionspunkten", also etwa beim Eingang oder spätestens beim Bezahlen an der Kassa muss verpflichtet kontrolliert werden. Ausgenommen davon sind Geschäfte des täglichen Bedarfs wie etwa Supermärkte.

Ebenfalls ab 11. Jänner gilt eine FFP2-Maskenpflicht Outdoor, wenn keine zwei Meter Abstand eingehalten werden können.

Ab 17. Jänner verändert sich das Testregime in den Schulen. Die Schüler und Schülerinnen werden weiterhin dreimal pro Woche getestet, statt bisher einmal dann aber zweimal mittels PCR.

Am 21. Jänner soll der Nationalrat die Impfpflicht beschließen. Sollte es hier nicht noch zu einer Änderung kommen, wäre der erste „Impf-Stichtag“ der 15. März. Wer dann nicht geimpft ist, soll gestraft werden.

Mit 1. Februar gibt es eine Änderung beim Grünen Pass. Als Geimpft gilt man dann nur mehr sechs Monate lang nach dem zweiten Sticht, statt bisher neun Monate.

Ab 3. Februar wird es möglich sein, bei groben Vergehen gegen COVID-Maßnahmen temporäre Betretungsverbote – darunter fällt etwa die Schließungen von Geschäften - zu verhängen. Vorgesehen ist auch Erhöhung der Strafen ab 3. Februar. Die angedachte Höhe der Strafen ist aber noch nicht bekannt.