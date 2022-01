Gesundheitsminister Mückstein: "Impfpflicht kommt fix"

Sind die Maßnahmen zu lasch? Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) verwies in der "ZiB2" am Donnerstagabend auf die Situation in Ländern wie Großbritannien, wo fast keine Maßnahmen gelten, sowie die Niederlande, wo es seit drei Wochen einen harten Lockdown gibt. In Österreich gebe es seit Mitte Dezember ausreichend strenge Maßnahmen, die nun nachgeschärft wurden, so der Minister.