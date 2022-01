Polaschek: Schulöffnung am Montag fix – unabhängig von Corona-Zahlen

Nach den verlängerten Weihnachtsferien starten am Montag wieder die Schulen mitten in die in Riesenschritten heraneilende Omikron-Welle.

"Ich kann bestätigen: Die Schulen werden am Montag aufsperren", sagte Bildungsminister Martin Polaschek am Mittwoch im Ö1-Morgenjournal. Ein Distance-Learning-Modell wie in der Vergangenheit, wird es demnach diesmal nicht geben.

Die Schulen würden wieder mit einer Sicherheitsphase starten. "Also mit PCR- und Antigen-Tests und Maskenpflicht."

Die aktuellen Corona-Zahlen würden für den Schulstart "keine wirkliche Rolle spielen", sagte Polaschek. Man sei aber im täglichen Austausch mit der Gecko und habe die Zahlen genau im Blick.