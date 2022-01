In Österreich gibt es bereits mehr Omikron- als Delta-Fälle. Ende des Jahres 2021 wurde Delta als vorherrschende Mutation in Österreich abgelöst, geht aus einer Aktualisierung der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) von Montag hervor.

Die hoch ansteckende Omikron-Variante werde zu deutlich mehr Infektionen führen, warnen Experten seit Wochen. Von bis zu 15.000 bis 16.000 Neuinfektionen täglich gehen die Schätzungen für Mitte Jänner aus. "Es ist mehr eine Wand als eine Welle, die auf uns zu kommt", warnte Simulationsexperte Peter Klimek vor dem Omikron-Jänner mit starken Bildern.

"In dieser Woche werden die Zahlen ab Mittwoch stark ansteigen, da wird die Aufregung groß sein, auch wenn das die Prognosen schon seit der Weihnachtszeit zeigen“, meinte Mathematiker Niki Popper erst gestern gegenüber dem KURIER.

Tatsächlich stiegen die neuen Fälle von Montag auf Dienstag sprunghaft an: 5.498 Neuinfektionen wurden in Österreich registriert. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 3.687. Gestern wurden noch 3.319 neue Fälle binnen 24 Stunden registriert. Blickt man eine Woche zurück (2.416), so haben sich die Neuinfektionen mehr als verdoppelt. Dass mehr als 5.000 neue Fälle in 24 Stunden dazukamen, war mit 5.563 das letzte Mal am 8. Dezember der Fall.