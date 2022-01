Quarantäne-Regeln: Warum bei der Lockerung Vorsicht geboten ist

Czypionka spricht sich aber ebenso wie der Virologe Norbert Nowotny von der Vetmeduni Wien dagegen aus, die Absonderung für geimpfte Kontaktpersonen gänzlich zu erlassen. Czypionka: "Das ist meiner Meinung nach erst sinnvoll, wenn echte Versorgungsprobleme drohen. Setzen wir diesen Schritt im Voraus, erleichtern wir dem Virus die Verbreitung. Das kann nicht das Ziel sein. Wir wollen ja verhindern, dass sich eine allzu starke Welle aufbaut."

Dass es dazu kommen wird, hält Nowotny für sehr wahrscheinlich: "Wir müssen befürchten, dass wir im Laufe dieses Monats und in der ersten Februarhälfte auch in Österreich mit sehr vielen Infektionsfällen konfrontiert sein werden. Das könnte zu Versorgungsproblemen führen, weil sich einfach zu viele Menschen isolieren müssen. Das spricht dafür, die Quarantäne zumindest für dreifach Geimpfte zu verkürzen." Für ein solches Vorgehen spreche auch, dass bei dreifach Geimpften die Viruslast geringer sei. "Sie sind auch deutlich kürzer und auch nicht so massiv ansteckend wie Ungeimpfte oder nur einfach oder zweifach Geimpfte."

Booster-Anreiz setzen?

Dreifach Geimpfte als Anreiz für den Boosterstich gänzlich aus der Quarantäne-Pflicht zu entlassen sei "ein Hasardspiel", warnt Czypionka. "Man bekommt so am Ende zwar womöglich mehr Menschen mit besserem Impf-Schutz, bleibt aber auf dem Risiko, dass der ein oder andere Geboosterte das Virus weitergibt, sitzen." Nowotny plädiert dafür, abzuwarten: "Wenn wir sehen, wie die Welle bei uns ablaufen wird, kann man das noch immer machen."

Statt Quarantäne eine umfassende Maskenpflicht für geboosterte Kontaktpersonen zu erlassen – so geht Italien momentan vor –, sei nur in Ausnahmefällen sinnvoll, sagt Czypionka: "Ich würde das auf Personen begrenzen, die in der kritischen Infrastruktur gebraucht werden. Wenn man hier nicht vorsichtig agiert, kann es erst recht zu einer Enthemmung des Infektionsgeschehens und zum Kollaps in bestimmten Bereichen kommen, weil etliche Personen Symptome entwickeln und deswegen ausfallen werden."

Omikron durchrauschen lassen?

Hinter der Diskussion rund um die Verkürzung der Quarantäne-Zeiten steht laut Czypionka nicht zuletzt eine ideologische Debatte. "Und die dreht sich darum, ob man das Ansteigen der Infektionszahlen nicht mehr so ernst nehmen soll – oder weiterhin möglichst lückenloses Containment betreiben und so Kontaktpersonen von bestätigten Covid-19-Fällen ermitteln soll, um Infektionsketten zu unterbrechen. Unseren Forschungen zufolge ist eine niedrige Inzidenz nach wie vor die beste Möglichkeit, um durch die Omikron-Welle zu kommen."

Auch Nowotny ist dagegen, "die Infektionen einfach laufen zu lassen". Das sei zu gefährlich, "solange wir das klinische Bild der Omikron-Infektionen in Österreich noch nicht genau genug kennen".