Elling: "Lässt man Omikron laufen, muss man Feldbetten aufbauen"

Was wir mit Omikron erleben werden, ist die Pandemie im Zeitraffer. Alles, was es bisher an Infektionsketten gab, passiert bei Omikron viel, viel schneller. Die gute Nachricht ist: Die Ansteckungen pro Person sind nicht deutlich mehr, die Ansteckungen passieren nur viel schneller. Wäre Omikron so ansteckend wie Masern geworden, hätte man es nicht in den Griff bringen können. Deswegen war es von vielen Experten Fatalismus zu sagen, irgendwann müssen wir ohnehin in die Endemie – dann eben jetzt. Nach dem Motto: Es geht eben nicht anders. Das stellt sich jetzt anders dar und wir haben sehr wohl die Möglichkeit, die Situation zu steuern.

Gibt es den Lichtblick, dass nach Omikron die Pandemie beendet ist?

Das wird mit Sicherheit nicht sein. Das gilt immer nur für einen bestimmten Zeitraum. Auch in Indien und Brasilien steigt die Kurve aktuell wieder an. Allerdings kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo fast jeder mal am Virus erkrankt ist, die Symptome werden dadurch immer milder, weil das Immunsystem lernt, damit umzugehen. Dadurch kommt man in den Zustand der Endemie. Omikron ist ein Schritt in diese Richtung, aber es ist nicht die letzte Welle. Wir kommen jetzt in eine Situation wie Brasilien oder Südafrika – nur ist die Bevölkerung in diesen Ländern im Durchschnitt viel jünger und bei uns gibt es immer noch zu viele Ungeschützte.

Omikron braucht schnelle Entscheidungen, wenn man es stoppen will. Hinkt Österreich schon wieder nach?

Die Reaktionszeit ist wieder viel zu langsam. Wir haben bei der Deltawelle hoffentlich gelernt, dass der Blick auf die Intensivstationen ein Fahren mit dem Blick in den Rückspiegel ist. Das ist mit Omikron indiskutabel. Wir können auch nicht Weihnachtspause machen. Wenn man in die Krankenhäuser in London oder Dänemark schaut, dann laufen die schon wieder voll. Die Dänen werden bald die höchste Hospitalisierung seit Ausbruch der Pandemie haben. Bei der Dynamik, die Omikron entfaltet, müssen wir mehr denn je bremsen, bevor es zu spät ist. Die gute Nachricht: Omikron spricht bei einer Bremsung viel schneller an als Delta.