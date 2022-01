Omikron-Baustellen: Was die Regierung jetzt angehen muss

Das Pandemie-Jahr 2022 beginnt angesichts der Virusvariante Omikron mit vielen offenen Fragen. Wie hoch wird die Omikron-Welle? Was bedeutet das in den Spitälern, was für die Impfpflicht? Hoffnungsschimmer: Experten halten es für möglich, dass Österreich bereits 2022 in eine „endemische Phase“ kommt und das Virus zu einem saisonalen Begleiter wird – wie die Influenza.

Gewiss ist derzeit aber nur, dass die Infektionszahlen ab kommender Woche sprunghaft steigen werden. Die 3.624 Neuinfektionen von Donnerstag auf Freitag waren lediglich eine sanfte Vorhut.

Folgende Baustellen müssen Politik und Krisenstäbe nun klären, ein Überblick: