Wie viele Wissenschaft im Film "Don't look up" steckt

Für alle, die den Film noch nicht gesehen haben: Nachwuchsastronomin entdeckt Himmelsobjekt auf Kollisionskurs, ihr Doktorvater berechnet, dass dieser Komet in einem halben Jahr praktisch alles Leben zerstören wird. Die beiden Forscher pilgern ins Weiße Haus, um die US-Präsidentin zu informieren. Man beschließt, den Kometen mit Atombomben abzulenken, bläst die Mission aber ab, weil man die seltenen Rohstoffe des Kometen abbauen will. Stattdessen soll der Brocken in kleine Stücke gebombt werden, die man auf der Erde leicht und kommerziell aufsammeln könnte. So weit, so Drehbuch.