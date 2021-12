Neuer Netflix-Hit "Don't Look Up": Happy Weltuntergang, ihr Narren

Da ist sie also, die Satire, auf die offenbar alle gewartet haben, ohne es zu wissen. Mit der Apokalypse-Farce "Don’t Look Up" hat Netflix knapp nach dem Hype um "Squid Game" schon wieder einen neuen geschafft. Mit einer mehr bitteren als bösen Abrechnung auf den vulgären Zustand medialer Daueraufgeregtheit. Auf die genante Peinlichkeit dessen, was wir auf Social Media anklicken. Auf die Korruptheit der umfragegesteuerten Politik. Auf die Hohlheit der Silicon-Valley-Versprechen. Und darauf, wie das alles so nebenbei die Demokratie ein bisserl kaputt macht. Also auf uns, jetzt, heute.

Happy Weltuntergang, ihr Narren.