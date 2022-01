Nach Omikron: Weitere Variante in Frankreich entdeckt

Während Omikron Europa fest im Griff hat, wurde nun in Frankreich eine weitere neue Variante des Coronavirus entdeckt, wie der britische Express berichtet. B.1.640.2 – so der bisherige Name – wurde in Südfrankreich entdeckt, wobei vermutet wird, dass eine Person die neue Variante aus Kamerun mitgebracht hat. Bisher wurde die neue Mutation bei zwölf Personen nachgewiesen.

Noch ist unklar, ob die Variante ähnliches Potenzial hat wie Delta oder Omikron. Sie gilt derzeit noch nicht als besorgniserregend, da zu wenig darüber bekannt ist. Mutationen liegen in der Natur jedes Virus, da bei seiner Vermehrung im Wirt laufend Kopierfehler auftreten können, die den genetischen Code des Virus verändern. Ab einer gewissen Anzahl von Mutationen im Virus-Genom spricht man von einer neuen Variante.

Es setzen sich jene Varianten durch, deren Mutation für die größtmögliche Verbreitung des Virus sorgen. Es ist nicht im Sinne des Virus seinen Wirt zu töten – immerhin sichert dieser ihm den Fortbestand.

Impfquote in Kamerun 2,4 Prozent

In Kamerun liegt die Impfquote laut der Johns Hopkins University derzeit bei nur 2,4 Prozent. Das Virus hätte also viele Ungeschützte, in denen es zu Mutationen kommen kann. Dass die neue Variante allerdings tatsächlich aus dem afrikanischen Staat stammt, ist bisher nur eine Vermutung der französischen Forscher. Schon bisher hatten Expertinnen und Experten, darunter etwa der deutsche Virologe Christian Drosten, mehrfach darauf hingewiesen, dass für die erfolgreiche Bekämpfung der Pandemie auch die Verbreitung von Impfstoffen in ärmeren Staaten der Welt notwendig ist. Drosten wollte etwa auf seinen Booster verzichten, solange nicht in afrikanischen Staaten Erstimpfungen weit fortgeschritten wären, um auf das Problem aufmerksam zu machen. "Hier würde ich als Bürger dann auch sagen: Meine dritte Impfdosis geht erst mal nach Afrika", sagte Drosten etwa im August.

In zahlreichen Ländern wird laufend nach neuen Varianten gescreent, um potenziell gefährliche möglichst früh zu entdecken. Die in Frankreich neu aufgetauchte Mutante ist dadurch aufgefallen. Medienberichten zufolge fanden Expertinnen und Experten des IHU Méditerannée Infection in Marseille B.1.640.2, nachdem Tests von bisher zwölf Personen "atypische Mutationen-Kombinationen" aufwiesen. In einer Preprint-Studie, also einer Veröffentlichung, die noch nicht von Fachkolleginnen und Fachkollegen begutachtet ist, erklären die Wissenschaftler, dass sie 46 Mutationen bei der Variante entdeckt hätten. Eine offizielle Bestätigung durch die WHO steht bisher noch aus.

Kein Grund zur Sorge

Noch besteht kein Grund zur Sorge – bisher ist zu wenig bekannt, um seriös beurteilen zu können, ob die entdeckte Variante ebenso gefährlich werden kann wie Alpha, Delta oder Omikron. Es gibt keine Daten zu Infektiösität oder zum Krankheitsverlauf. Neben den besorgniserregenden Varianten wurden auch bisher bereits einige Varianten entdeckt, die sich jedoch nicht durchsetzten, lokal begrenzt blieben und dann wieder verschwanden.

Generell bieten vor allem Menschen, deren Immunsystem beeinträchtigt ist oder die nicht durch eine Impfung oder Genesung Antikörper entwickelt haben, dem Virus Möglichkeit zur Mutation. "Besonders günstig für Mutationen sind Patienten mit langer Infektionszeit, also immer dann, wenn das Virus relativ lange in einem Patienten ist und Zeit hat, zu mutieren. Das ist eher bei Ungeimpften, schlecht geschützten Personen, weniger bei Geimpften der Fall", betonte etwa Christoph Neumann Haefelin, Virologe am Uniklinikum Freiburg, anlässlich des Auftauchens von Omikron.