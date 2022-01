Maßnahmen-Paket im Burgenland: Testpflicht in kritischer Infrastruktur

Dass sich sehr viele Menschen mit der der neuen Variante infizieren, sehe man laut Landeshauptmann Doskozil in Ländern wie Großbritannien und Dänemark. Er geht davon aus, dass Spitäler in einer ähnlichen Weise wie in der vierten Welle belastet werden. Auch das Pflegepersonal werde wohl auf ähnliche Weise belastet werden. Darauf müsse man sich vorbereiten, so der Landeshauptmann.

Maßnahmen

Ab 18. Jänner wird daher das Impf-Angebot weiter ausgebaut. Möglichkeit dafür soll es in allen burgenländischen Gemeinden geben. Die statischen Impfzentren sowie das Angebot bei niedergelassenen Ärzten wiurd es weiterhin geben.

Zudem soll in der kritischen Infrastruktur eine Testpflicht kommen. Jeden Tag soll ein Antigen-Test, alle 48 Stunden ein PCR-Test durchgeführt werden müssen.

Aufstocken wird man außerdem die Stäbe in den Bezirkshauptmannschaften, so Doskozil, "sodass wir gewappnet sind, Bescheide rechtzeitig auszustellen."