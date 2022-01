Die Omikron-Welle baut sich auf: Tourismus bereits getroffen

In jedem dieser Bezirke gibt es aktuell offenbar auch einen Skilehrer-Cluster. Nach Kirchberg (Bezirk Kitzbühel) und St. Anton am Arlberg (Landeck) hat es laut KURIER-Informationen eine Skischule im Gasteinertal (Pongau) erwischt. Der Betreiber war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Dass sich das Virus unter Tourismusmitarbeitern, die in der Regel in Personalunterkünften untergebracht sind, leicht verbreiten kann, ist keine Überraschung. Die neue Welle setzt der Branche gleich auf mehreren Ebenen zu.

Verunsicherung unter Gästen

Da ist zum einen die Verunsicherung unter den Gästen, entsprechend mau ist die Buchungslage für Jänner. Wie berichtet, droht der Wirtschaft aber durch die hoch ansteckende Omikron-Variante auch ein Szenario, in dem durch die Vielzahl an gleichzeitig Infizierten und einer entsprechend hohen Zahl an Kontaktpersonen große Teile des Personals in Quarantäne kommen.