Großbritannien am Anschlag: Notbetten in der Spitalskantine

In den Spitälern der Hauptstadt helfen seit Freitag 200 Mitarbeiter des Militärs aus, darunter 40 Ärzte. Insgesamt unterstützen bereits 1.800 Heeresmitglieder den Kampf gegen Covid und das Impfprogramm.

Nach Südengland schickt die Armee jetzt 32 Rettungsfahrer. Der Rettungsdienst in Nordost-England sorgt derweil für Aufregung, weil sein Chef Telefonisten empfahl, Anrufern wegen langer Rettungswagen-Wartezeiten vorzuschlagen, sich in nicht lebensbedrohlichen Fällen „von Freunden oder Angehörigen“ oder einem Taxler, in die nächste Klinik fahren zu lassen.

3-G-Regel in Clubs

Auch der britische Premier Boris Johnson räumt mittlerweile ein, dass das Gesundheitssystem noch mehrere Wochen unter massivem Druck stehen könnte und sich in einer „Kriegslage“ befinde. Er lehnt aber weiterhin schärfere Corona-Restriktionen in England ab, auch wegen Widerstands in seiner konservativen Partei. So besteht zwar in Öffis und Läden Maskenpflicht, nicht aber in der Gastronomie. Für Clubs und Events gilt die 3-G-Regel.